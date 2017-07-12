Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с запретом продукции «Лаборатории Касперского» в США, а также назвал данное решение политизированным.

«Мы, безусловно, знаем, что это политизированное решение», — сказал он.

Песков также пообещал, что государство не прекратит работу по защите интересов своих компаний.

«Мы сожалеем в связи с такими решениями, но, с другой стороны, у компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов. Но и Россия как государство тоже будет продолжать делать всё, что возможно, по защите интересов наших компаний», — добавил он.

Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского» была исключена из списков поставщиков, продукция которых одобрена для применения правительственными агентствами.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что у компании есть тесные связи с правительством России и ее спецслужбами.

В компании опровергли данные сообщения.