Кремль позже сформирует позицию по пролонгации договора госорганов РФ с Татарстаном о разграничении полномочий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Позиция будет сформулирована по этому вопросу. И она будет озвучена соответствующим образом, мы вас проинформируем», — сказал он журналистам.

Он также отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует встречаться с руководством республики.

Представитель Кремля добавил, что существует определенный юридический спор, касающийся дат договора.

«Что касается договора, 24 (июля) истекает, там есть юридический спор. Что считать датой окончания этого договора — 24 (июля) это день подписания или 11 августа, день публикации. Вот некоторые эксперты склоняются к тому, что более корректно с правовой точки зрения рассматривать 11-е число», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что в данной ситуации «нет смысла цепляться за дни».

Напомним, договор, который действует сейчас, утвердили в июле 2007 года. Татарстан в настоящее время — единственный субъект России, имеющий подобный договор.