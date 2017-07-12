Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов рассказал о предпочтениях россиян в этом году, отметив, что на 10% отмечен рост выездного туризма. Глава Ростуризма добавил, что это произошло из-за открытия Турции.

«По состоянию на 1 июля, ее посетили более 1 млн человек», — добавил он. По словам Сафонова, россияне предпочитают отдых в Европе, в частности в Испании. Популярными направлениями остаются Израиль и Таиланд. Что касается внутреннего туризма, то в Краснодарский край в этом году приехало на 2% больше отдыхающих, чем в тот же период прошлого года, отмечает «Газета.ру».

Развивается туризм на Дальнем Востоке и в Калининграде, россияне едут в Москву и Санкт-Петербург.