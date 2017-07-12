В Республике Башкирия предстанет перед судом 59-летний гражданин, незаконно получавший государственные субсидии в течение двух лет. Житель Уфы обвиняется в мошенничестве. Сумма полученных обманом выплат превышает 900 тыс. рублей.

Мужчина возглавлял крестьянское фермерское хозяйство и арендовал сельскохозяйственные земли в Орджоникидзевском районе города. С 2013 по 2015 годы он предоставлял документы в Министерство сельского хозяйства с ложными сведениями о засеве от 400 до 900 га земли и сборе урожая. Фактически поля оставались невозделанными несколько лет, а аренду он не оплачивал, пишет «МедиаКорСеть».

На имущество обвиняемого стоимостью более 21 млн рублей наложен арест для взыскания причиненного ущерба. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.