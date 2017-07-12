Гособвинение просит назначить Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в убийстве политика Бориса Немцова, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Просим назначить Дадаеву окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — передает слова прокурора Марии Семененко корреспондент «Известий».

Также по подозрению в убийстве были задержаны Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их просят приговорить к наказанию от 17 до 23 лет лишения свободы. Предполагаемым заказчиком считается Руслан Мухудинов, который находится международном розыске.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года.