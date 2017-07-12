В Лондоне 11 июля прошли четвертьфиналы одного из самых престижных теннисных турниров — Уимблдона. Впервые за последние 10 лет в этой стадии соревнований приняла участие лучшая теннисистка России Светлана Кузнецова. И несмотря на поражение от одной из сильнейших теннисисток мира — испанки Гарбинье Мугурусы (3:6, 4:5), выступление нашей спортсменки можно занести в ее актив. За время матча, продолжавшегося 1 час 15 минут, уроженка Санкт-Петербурга выиграла 21 очко и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету Гарбинье — 14 виннеров и 15 неточностей.

Сразу после игры Светлана Кузнецова заявила, что расстроена тем, что не смогла продолжить участие в самом престижном теннисном турнире, но продолжит тренироваться и добиваться еще больших высот. По мнению экспертов, на протяжении всего сезона россиянка показывала отличную игру и добилась потрясающего прогресса.

Известная теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе уверена, что результат Кузнецовой на Уимблдоне можно считать положительным.

— Изначально я считала Гарбинье Мугурусу очень неудобной соперницей для Светланы, — заявила «Известиям» Анна Чакветадзе. — До противостояния с испанкой у нашей теннисистки не было ни одной соперницы, играющей в ярко выраженном атакующем стиле. Мугуруса сокращает розыгрыш, играет в три удара. В итоге Кузнецовой не удалось победить испанку и она завершила свое выступление на стадии четвертьфинала. Однако и этот результат она может занести в список своих достижений — на протяжении всего турнира она показывала очень хорошую игру. В целом в этом сезоне Кузнецова по праву возглавляет список лучших российских теннисисток, и я уверена, что впереди ее ждет еще много побед.

Прославленный советский теннисист Андрей Чесноков считает, что из поражения Кузнецовой от одной из первых ракеток мира «не нужно делать драмы».

— Мугуруса — очень сильный соперник, — поделился своим мнением с «Известиями» Андрей Чесноков. — Проигрыш ей — не трагедия. По стилю игры она очень неудобный оппонент для Светланы, что и доказала в очном противостоянии. Гарбинье выиграла «Ролан Гаррос» в прошлом году, что еще раз подтверждает ее высокий уровень. А Кузнецовой не стоит расстраиваться, нельзя всё время побеждать, иногда приходится и проигрывать. В целом она показала достойную игру на турнире, победила Агнешку Радваньску и прошла достаточно далеко.

Светлана Кузнецова — в прошлом вторая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 32 турниров WTA и двукратная обладательница Кубка Кремля. 31-летняя петербурженка имеет в своем активе шесть побед над действующими первыми ракетками мира. Светлана — единственная теннисистка, которая нанесла два поражения легендарной Жюстин Энен, когда бельгийка находилась в ранге первой ракетки мира. Также Светлана Кузнецова стала третьей российской спортсменкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде после Анастасии Мыскиной и Марии Шараповой.

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