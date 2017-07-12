Глава госкомитета по водному хозяйству республики Крым Игорь Вайль рассказал в эфире телеканала «Первый Крымский», что в водохранилищах региона накоплено 234 миллиона кубометров питьевой воды. Он отметил, что это на 23 % превышает показатели прошлого года.

«Лента.ру» приводит слова чиновника уточнившего, что Симферополь и южный берег Крыма обеспечены водой до конца года, а северная и восточная часть полуострова —до конца курортного сезона.

Питьевая вода, подаваемая в систему водоснабжения Крыма, является горной, а контроль ее качества регулярно проводится вместе с Роспотребнадзором, отметил Вайль.