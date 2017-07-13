Внесение законопроекта о запрете открытой перевалки угля морскими портами, подготовленного комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды, отложено после сложной дискуссии депутатов с профильным экспертно-консультативным советом. «Известия» ознакомились с текстом документа и итогами его обсуждения, состоявшегося в Госдуме 5 июля. Идея о подготовке такого законопроекта возникла после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, во время которой житель города Находка пожаловался на угольную пыль в городе, где этот энергоноситель переваливается в основном открытым способом. Эксперты считают, что в случае принятия законопроекта в существующем виде федеральный бюджет может потерять до 20 млрд рублей от экспорта угля.

Поводом для подготовки законопроекта послужила напряженная экологическая ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке. В морских портах — например, в Ванино и Находке — перевалка угля в черте населенного пункта осуществляется открытым способом, в результате чего в атмосфере возникает завеса из угольной пыли. Грейферная погрузка угля (путем его переноса в трюм корабля с помощью кранов, оборудованных ковшами) не требует от стивидора (компании, занимающейся погрузкой и разгрузкой судов) значительных капитальных вложений, а спрос на этот энергоноситель увеличился. Поэтому в последние годы выросло и число компаний, переквалифицировавшихся с перегрузки леса, рыбы и других грузов именно на перевалку угля.

Законопроект о запрете открытой перевалки угля был подготовлен группой депутатов из комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды — Ольгой Тимофеевой, Владимиром Пановым, Виктором Пинским, Борисом Гладких и Викторией Николаевой. Согласно документу, на компании, которые не успеют провести переоборудование до 1 ноября 2017 года, будут наложены санкции — в зависимости от масштабов нарушения.

Однако инициатива встретила резкие возражения со стороны профессионального сообщества. Нынешняя формулировка законопроекта может повлечь за собой колоссальные потери участников рынка и бюджета, поэтому он неприемлем для существующей системы переработки угля в терминалах, заявил «Известиям» вице-президент Союза транспортников России Евгений Казанцев. При этом он отметил, что союз готов принимать участие в подготовке законопроекта, чтобы в итоге учесть в нем интересы всех сторон.

— 23 морских порта придется закрыть. Потеряют места 10 тыс. рабочих — у них есть семьи, а это больше 20 тыс. человек. Плюс шахтеры. Бюджет потеряет порядка 20 млрд рублей, которые сегодня государство получает от экспорта угля , — уточнил Евгений Казанцев.

По его словам, большие объемы перевалки угля могут вернуться в страны Прибалтики и на Украину, откуда эти грузопотоки «были с трудом перетянуты в российские порты».

Законопроект негативно повлияет на экономику, а вероятность, что его примут, достаточно низкая, поделился своим мнением с «Известиями» гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

— Треть бюджета городов, в которых жители выступают против угольной пыли, зависит от угля. Заставить стивидоров сегодня потратить несколько миллиардов долларов на оборудование — значит впоследствии лишиться налогоплательщика , — уверен эксперт.

По сути, половина экспорта из Кузбасса будет запрещена, пока не будут построены экологически чистые терминалы. А это значит, что шахтеры будут бастовать , добавил Алексей Безбородов.

— Жители поселка Врангель рядом с самым крупным портом — Восточным — никогда не выступали против перевалки угля, потому что они ею и живут. Порты в бухте Мучка, что в 20 км от Ванино, тоже никак не влияют на жизнь людей, потому что находятся далеко от города. Третий по размеру порт — это Ростерминалуголь в Усть-Луге, там тоже в радиусе 30 км никто не живет, — разъяснил эксперт.

Управляющий директор Восточного порта Анатолий Лазарев рассказал «Известиям», что жалобы жителей на угольную пыль зависят не только от степени удаленности терминала от города, но и от того, каким образом осуществляется перевалка угля, приспособлен ли порт к работе с подобным грузом.

Минэнерго России на этой неделе также выступило против запрета использования открытой перевалки угля в портах — в министерстве считают необходимым бороться прежде всего с неспециализированными площадками для размещения этого энергоносителя.