Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД подмосковного Подольска Наталья Слискова, занимавшаяся делом о наркоторговле, заявила об угрозах в свой адрес. По ее словам, люди в штатском перекрыли все въезды во дворе ее дома, они пристально следят за подъезжающими автомобилями и тут же кому-то докладывают по телефону.

Об этом сообщает в среду, 12 июля, телеканал РЕН ТВ.

Как отмечают журналисты, от Слисковой требуют явиться на допрос, не вручая повестки.

Ранее подмосковная полиция спустя более чем полгода начала служебную проверку по факту того, что в Подольске руководство местного УМВД подделало документы, чтобы отпустить задержанного за наркоторговлю сына высокопоставленного чиновника. В данной истории замешаны начальник УМВД Подольска Станислав Боллоев, его первый заместитель Александр Бибиков, а также еще трое полицейских, среди которых эксперт, чья подпись стоит под двумя одинаковыми экспертизами