Центральный районный суд 12 июля начал рассматривать дело против боксера Владимира Иванова, который обвиняется в смертельном избиении местного жителя в «Макдоналдсе».

В зале суда присутствуют подсудимый и его защитник. Потерпевшей стороной выступает вдова погибшего местного жителя Дарья Дунина, которая находится на заседании вместе с адвокатом. Как сообщает Klops.Ru, спортсмен обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее смерть по неосторожности. Виновным в случившемся Владимир Иванов себя не признает, утверждая, что защищался.

Трагедия произошла на Советском проспекте в городе Калининграде 27 августа 2016 года. По данным следствия, между погибшим и обвиняемым произошла ссора из-за зеркала заднего вида автомобиля боксера, которое задел приятель пострадавшего. Словесная баталия быстро переросла в драку. Владимир Иванов нанес потерпевшему несколько ударов по голове и шее, в результате чего местный житель скончался. Сейчас боксеру грозит до 15 лет лишения свободы, а вдова намерена требовать компенсацию в размере 10 млн рублей.