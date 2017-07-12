Китайские стюардессы проходят серьезный отбор. Например, в течение длительного времени их заставляют удерживать между ног лист бумаги. Таким образом отрабатываются классическая поза и походка. Кроме того, в зубах они зажимают деревянные палочки, чтобы сделать свою улыбку красивой, а на голове держат журнал — так тренируется осанка. На фото: китайские студентки в школе стюардесс в Лояне, провинция Хэнань