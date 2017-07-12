Красивейшие стюардессы мира
В 1920-е на пассажирских авиарейсах функции бортпроводника исполнял второй пилот, однако из соображений безопасности это продолжалось недолго. На фото: стюардессы авиакомпании Etihad в Абу-Даби
Идея приглашать на должность стюардесс красивых девушек пришла в 1930-е. Нужно это было в числе прочего в рекламных целей. На фото: бортпроводница авиакомпании Xiamen Airlines в салоне пассажирского лайнера
Предпочтение отдается девушкам, имеющим высшее образование и владеющим несколькими иностранными языками. На фото: стюардессы авиакомпании «ВИМ-Авиа» в самолете Boeing 757-200
Китайские стюардессы проходят серьезный отбор. Например, в течение длительного времени их заставляют удерживать между ног лист бумаги. Таким образом отрабатываются классическая поза и походка. Кроме того, в зубах они зажимают деревянные палочки, чтобы сделать свою улыбку красивой, а на голове держат журнал — так тренируется осанка. На фото: китайские студентки в школе стюардесс в Лояне, провинция Хэнань
Стюард, третий член экипажа, впервые появился в Германии в 1928 году. На фото: бортпроводница авиакомпании Lufthansa в аэропорту Мюнхена
На курсах будущих стюардов и стюардесс учат создавать доброжелательную атмосферу в салоне самолета, а также предугадывать желания пассажиров. На фото: сотрудница компании Air Berlin демонстрирует новую униформу бортпроводниц в аэропорту Домодедово
Стюарды проходят медицинскую подготовку и готовятся к любым чрезвычайным происшествиям. На фото: будущие бортпроводницы обучаются в Биньчжоу, провинция Шаньдун, в Восточном Китае
В программу некоторых курсов введены обязательные посещения театров и музеев. На фото: стюардесса в салоне пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates
Учитывая специфику работы, стюарды должны каждый год проходить медицинские обследования. На фото: стюардессы авиакомпании «Аэрофлот»
В среднем женщины заканчивают карьеру бортпроводника в 40–50 лет, мужчины — чуть позже. На фото: стюардессы авиакомпании Germanwings в Берлине