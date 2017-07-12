В Санкт-Петербурге водитель Gelandewagen устроил ДТП, не пропустив машину МЧС, направлявшейся к крупному пожару на тракторном заводе.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. Автомобиль пожарных двигался со включенными световым и звуковым сигналами, иномарка пропускала его. Официальной информации о ДТП пока нет.

По последним данным, площадь пожара на территории тракторного завода возросла до 1 тыс. кв. м. Возгорание тушат более 170 сотрудников МЧС, а также 23 единицы спецтехники.