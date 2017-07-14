Центробанк, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минобрнауки намерены пресекать деятельность дилеров, втягивающих россиян в торговлю на рынке форекс (рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам) через так называемые «обучающие центры». В последнее время граждан под видом повышения финансовой грамотности нередко заманивают в сомнительные форекс-схемы, что вызывает опасения регулятора, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России. В ФАС подтвердили, что контролируют этот вопрос в плане распространения недобросовестной рекламы. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, повышение бдительности регуляторов к этой сфере позволит пресечь мошенничества на рынке форекс. Гражданам они советуют внимательнее изучать предложения инвестировать на валютном рынке, особенно если они исходят от компании, не имеющей лицензии ЦБ.

По словам пресс-службы ЦБ, «ведомства озаботились участившимися случаями привлечения средств населения форекс-дилерами, не имеющими лицензии Банка России на осуществление операций». Согласно действующему законодательству, для оказания услуг по повышению финансовой грамотности форекс-дилеры обязаны получать лицензию Минобрнауки на ведение образовательной деятельности. Получив лицензию, они создают так называемые обучающие центры и через них советуют гражданам инвестировать на рынке форекс. При этом взносы клиентов часто выводятся за пределы России.

По словам замглавы управления контроля финансовых рынков ФАС Александра Разина, в этой ситуации законодательство о рекламе формально не нарушается: обучающие центры рекламируют свои услуги не в финансовой сфере, а именно в области образования.

— Но проблема привлечения средств россиян недобросовестными форекс-дилерами — в том числе офшорными компаниями, не планирующими получать лицензию ЦБ — становится все актуальнее, — подчеркнул Александр Разин. — Средства граждан часто направляются в адрес организаций, не являющихся резидентами РФ и субъектами законодательства, регулирующего деятельность форекс-дилеров, а также - не состоящих в саморегулируемых организациях и не выполняющих обязательных требований, направленных на финансовую устойчивость.

Опасность для рядовых россиян заключается в том, что часто они слишком доверительно относятся к советам сотрудников обучающих центров, проводящих занятия: в случае краха таких форекс-компаний граждане потеряют все вложенные средства.

— В ФАС неоднократно поступали обращения граждан о возникновении подобных ситуаций, результатом которых становилась потеря заявителями крупных сумм, — уточнил представитель ФАС. — Риск потерять вложения в этой ситуации очень высокий и неконтролируемый.

По мнению Центробанка и ФАС, обучающие центры форекс-дилеров, сотрудники которых вовлекают обучающихся в сомнительные форекс-схемы, нужно лишать лицензии на ведение образовательной деятельности.

— Обмен сведениями между ЦБ, ФАС и Минобрнауки о нарушении законодательства форекс-дилерами, выработка единой позиции в части пресечения и предупреждения подобных недобросовестных практик, позволят существенно снизить число случаев потери гражданами денежных средств, — уверен Александр Разин. — Конкретные меры, направленные на пресечение и предупреждение неправомерных действий по привлечению средств на рынке форекс, прорабатываются.

В Минобрнауки «Известиям» заявили, что данный вопрос находится вне компетенции ведомства. При этом в Рособрнадзоре уточнили, что лицензирование организаций, реализующих программы допобразования, осуществляют органы управления образованием субъектов РФ, они же ведут контроль и надзор за их деятельностью. Источник, близкий к Рособрнадзору, сообщил «Известиям», что в случае обращений граждан контролирующая служба будет направлять информацию в региональные министерства образования, и вопрос о лишении нарушителей лицензий будет подниматься уже на местах.

— Новация требует комплексного подхода, — считает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров. — Важно не только иметь возможность отзыва лицензии на обучение, но и блокировать доступ таких компаний на российский рынок.