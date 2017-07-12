Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит проверку в связи с массовым заболеванием детей энтеровирусной инфекцией в спортивном лагере «Олимпиец». Число детей, зараженных менингитом, увеличилось до шести, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ближайшее время специалистам предстоит провести дополнительные противоэпидемические мероприятия. Отобраны пробы воды, дезсредств и смывы.

«Установлено, что наиболее вероятным является аэрозольный путь передачи», — приводит заявление ведомства ИА «Ура.Ру».

По данным агентства, накануне сообщалось о четырех заболевших детях. Эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной инфекции за последние пять месяцев в челябинском регионе была благополучной, добавили в Роспотребнадзоре.