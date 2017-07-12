Первая зарубежная военно-морская база КНР появится в Джибути. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Проект должен стать логистическим центром для пополнения запасов военных кораблей КНР, которые ведут деятельность по патрулированию Йемена и Сомали в рамках гуманитарной миссии. Кроме того, Китай будет использовать зарубежную базу для военного сотрудничества, спасательных операций и военно-морских учений, сообщает телеканал «Звезда». Строительство базы началось в 2016 году. Известно, что корабли вышли из порта Чжаньцзян в Китае во вторник, 11 июля, но количество военнослужащих и дата открытия базы пока не сообщаются.