Тринадцать человек пострадали при взрыве яхты в Германии. Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел в порту около германского города Минден, среди пострадавших — 12 пожарных и один сотрудник полиции.

«Интерфакс» уточняет, что один из пожарных серьезно пострадал. Предварительно установлено, что на одной из пришвартованных яхт возник пожар, тушить который прибыли пожарные. Во время тушения на этой яхте прогремел взрыв. Повреждения получили две соседние яхты и автомобиль на берегу.

По факту взрыва проводится расследование, причины устанавливаются.