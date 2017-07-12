Крупное ДТП произошло утром в среду на трассе Р-23 в Островском районе Псковской области. Столкнулись пассажирский автобус и «Газель». Пострадали два человека.

По данным ГУ МЧС России по региону, авария случилась на 366-м км дороги, недалеко от деревни Гораи. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург - Новоржев. В нем находились четыре человека и шофер. Машина врезалась в «Газель», выехавшую на встречную полосу.

Как передает Псковская лента новостей, травмы получили оба водителя, один из них был заблокирован в салоне. Пассажиры не пострадали и самостоятельно продолжили путь в Новоржев.