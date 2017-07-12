Росавиация 11 июля зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов пяти авиакомпаний.

Как сообщается на сайте ведомства, четыре рейса задержала Nordwind, по два — AZUR Air, «ВИМ-Авиа», «Россия» и один — Pegas fly. Среди причин задержек указывается позднее прибытие или неисправность самолетов, решение авиакомпании и метеоусловия.

Самые продолжительные задержки зафиксированы у AZUR Air. Перевозчик почти на 9 часов задержал рейс из Перми в Бургас, Pegas fly — на 8 часов по маршруту Санкт-Петербург – Монастир.

Напомним, ведомство проводит ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной стали массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».