Росавиация выявила задержки чартеров пяти авиакомпаний за один день
Росавиация 11 июля зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов пяти авиакомпаний.
Как сообщается на сайте ведомства, четыре рейса задержала Nordwind, по два — AZUR Air, «ВИМ-Авиа», «Россия» и один — Pegas fly. Среди причин задержек указывается позднее прибытие или неисправность самолетов, решение авиакомпании и метеоусловия.
Самые продолжительные задержки зафиксированы у AZUR Air. Перевозчик почти на 9 часов задержал рейс из Перми в Бургас, Pegas fly — на 8 часов по маршруту Санкт-Петербург – Монастир.
Напомним, ведомство проводит ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной стали массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».