Мусоросжигательное оборудование для решения проблемы со свалками в Подмосковье могло бы предоставить России совместное японо-китайское предприятие. Об этом заявил в среду председатель правления компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Сигэру Мураяма.

По словам Мураямы, находящегося в настоящее время в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром», в Японии они сами занимаемся строительством заводов по сжиганию мусора. А совместное предприятие в Китае занимается в том числе производством мусоросжигательного оборудования.

Председатель правления японской компании отметил, что пока российская сторона не обращалась с соответствующим предложением, передает Утро.ru.

Напомним, жители домов в Балашихе, расположенных рядом с мусорным полигоном, обратились к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 15 июня текущего года с просьбой убрать свалку. Глава государства дал распоряжение закрыть полигон, занимающий около 50 га и существующий более 50 лет, в ближайшее время.

Свалку закрыли на следующий день. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, до конца года закроют еще два мусорных полигона в Чеховском и Пушкинском районах области. Власти региона заявили о необходимости постройки новых мусоросжигательных заводов.