Бизнесмен Сергей Полонский встретил аплодисментами решение Пресненского суда Москвы, который освободил его от пятилетнего срока заключения за хищение у дольщиков 2,6 млрд рублей. Избежать реального срока бизнесмену удалось из-за того, что суд переквалифицировал его действия на более мягкую статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Как уточняет «РИА Новости», предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными и освободил от наказания по аналогичной причине.

Полонский обвинялся в мошенничестве при строительстве в столице жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его России.