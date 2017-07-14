«Планета обезьян: Война» (16+)

Режиссер: Мэтт Ривз, в ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон

Новая часть франшизы про разумных приматов. Армия боевых обезьян идет войной на плохих людей. На кону судьба Земли. Кто станет главной расой — люди или обезьяны?

«Блокбастер» (16+)

В ролях: Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Светлана Устинова

Режиссер Роман Волобуев сначала снял фильм, а затем — свое имя с титров. Поэтому история похождений двух отчаянных девиц — блондинки и брюнетки, выходит под псевдонимом. Остросоциальная комедия рассказывает о любви в большом городе.

«Неформат» (16+)

Галина Волчек и Серей Гармаш придумали формат клубного вечера, на котором артисты театра за полтора часа показывают свои самостоятельные работы. В программе — пять отрывков из произведений разных авторов, разыгранных актерами «Современника».

14 июля, 21.00, «Современник», Другая сцена

«Ночь одноактных балетов» (12+)

Совместный проект ВДНХ и театра «Балет Москва» на новой площадке. Зрители увидят две одноактных постановки: «Времена года» Владимира Мартынова (хореография Кирилла Симонова) и «Весну священную» Игоря Стравинского (хореография Режиса Обадиа).

15 июля, 20.30, Зеленый театр ВДНХ, Сцена на воде

«Tout paye, или Всё оплачено» (16+)

Спектакль по пьесе француза Ива Жамиака «Мсье Амилькар платит» поставил эстонец Эльмо Нюганен. Это хорошо приготовленное коммерческое блюдо актеры играют во всю мощь своего дарования — как любят и умеют в «Ленкоме».

16 июля, 19.00, Ленком

«Амстердам» (18+)

Сергей Газаров поставил спектакль по произведению Александра Галина. В пьесе сталкиваются мировоззрения, ценности и поколения. Постановка не лишена оптимизма и доказывает, что даже в самой сложной ситуации единственно возможный выход — быть человеком. В главных ролях — Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Шамиль Хаматов, Евгений Павлов.

16 июля, 19.00, Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе»

J-Fest summer 2017

Крупнейший фестиваль японской культуры пройдет под открытым небом. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по каллиграфии и чайной церемонии, икебане и бонсаю, танцам и боевым искусствам — айкидо, дзюдо, карате и ниндзюцу, а также посмотреть выступления японских артистов. На фестивале можно будет сыграть в традиционные игры го и сёги, попробовать блюда японской кухни, познакомиться с продукцией японских компаний. В летнем кинотеатре и лектории Музея «Гараж» состоятся показы японских фильмов и лекции о культуре Страны восходящего солнца.

15–16 июля, Площадь искусств перед Музеем современного искусства «Гараж»

«Сюрреализм в стране большевиков» (12+)

На выставке представлены фотографии, скульптура, живопись и графика, выходящие за рамки привычного представления о советском довоенном искусстве. Авторы — московские и ленинградские художники, ученики и единомышленники Павла Филонова и Казимира Малевича. Задача выставочного проекта — поставить вопрос о существовании в неофициальном советском искусстве 1930–1940-х годов художественного языка, близкого европейскому сюрреализму.

До 23 июля, Галерея «На Шаболовке»

«Реймонд Петтибон. Облако ложного прочтения» (18+)

Выставка знакомит с творчеством одной из ключевых фигур американской художественной сцены — Рэймонда Петтибона. Героем его работ может стать и Супермен, и Иосиф Сталин. С конца 1980-х Петтибон ставит под сомнение американскую мечту, размышляет о существовании современного человека, используя при этом язык маргиналов и субкультур.

До 13 августа, Музей современного искусства «Гараж»

«Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе» (0+)

На одной из самых ожидаемых выставок года представлены 23 полотна Тициана, Веронезе и Тинторетто. Большинство картин приехали из Италии, в том числе из церквей и частных собраний. Экспозиция включает произведения различных жанров — портреты, полотна на религиозные и мифологические сюжеты.

До 20 августа, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина