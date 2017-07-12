Режиссер Квентин Тарантино планирует снять фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне. Об этом сообщает Variety.

В основу фильма ляжет история несостоявшегося музыканта Чарльза Мэнсона, руководившего оккультной группой «Семья». В 1969 году он приказал своим приспешникам напасть на особняк в районе Бенедикт-Кэньон в Лос-Анджелесе и убить всех его жильцов. Тогда погибла и беременная супруга Романа Полански актриса Шэрон Тейт.

Официальной информации о планирующейся картине пока не поступало. Неизвестно, будет ли фильм воспроизводить исторические события или история Мэнсона послужит лишь основой для авторского сценария Тарантино. По данным источников, режиссер уже завершил работу над сценарием и якобы приступил к подготовке к съемках. Роли в киноленте пока не распределены, однако известно, что в фильме задействуют актеров высшего класса. Роль адвоката, по задумке Тарантино, исполнит Брэд Питт. Кроме того, сообщает «Дни.Ру», продюсеры Харви Вайнштейн и Боб Вайнштейн также примут участие в новом фильме Тарантино.