Житель Великого Новгорода нашел на берегу реки Волхов древний каменный вкладной крест. Находка была передана в новгородский музей-заповедник.

Как сообщает «Новгород.ру», у креста отсутствует правая часть. Общее состояние находки специалисты оценивают как удовлетворительное, однако она нуждается в тщательной реставрации.

Крест датируется XIV–XV веками, на нем отчетливо просматриваются изображение креста на Голгофе и надпись: «Иисус».

По словам гендиректора новгородского музея-заповедника Сергея Трояновского, находка станет частью экспозиции музея истории Великого моста.

Это не первый случай обнаружения древней находки в Новгородской области. Ранее во время раскопок на Соборной площади в Старой Руссе археологам удалось обнаружить древнюю свистульку интересной формы, напоминающую динозавра. Фигурка диковинного животного с длинной шеей, ошейником и коротенькими ножками хорошо сохранилась, однако часть морды отколота.