Машина скорой помощи дежурит у стадиона в Хабаровске, где открыта продажа билетов на матч между «СКА-Хабаровск» и «Зенитом».

Желающие попасть на игру выстроились в длинную очередь. Продажа билетов приостанавливалась из-за технических неполадок. Некоторым фанатам стало плохо из-за жаркой погоды, после чего решено было вызвать «скорую» к стадиону, сообщил ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-атташе футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Юрия Собещука.

Между тем фото происходящего возле стадиона уже появились в соцсетях. Судя по снимкам, там не одна сотня людей. Для стоящих в очереди, которая растянулась на несколько сотен метров, установили кулеры с питьевой водой.

Напомним, эта неделя в Хабаровске выдалась жаркой. В некоторых районах температура воздуха поднимается до +35 градусов.

Что касается самой игры, то она состоится 16 июля. В мае хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу.