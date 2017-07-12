Прокуратура Красноярского края проверит на соответствие законодательству решение депутатов Законодательного собрания о двукратном росте заработной платы госслужащих. Такое поручение дал подчиненным глава ведомства Михаил Савчин, передает Сибирское агентство новостей.

Напомним, парламентарии Красноярского края повысили себе зарплату в два раза. Соответствующий законопроект уже принят депутатами и подписан главой региона.

Общая сумма выплат каждому народному избраннику в среднем возрастет со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Инициаторами изменений стали члены фракции «Единая Россия». Выплаты начнутся после принятия в региональный бюджет.