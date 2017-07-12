В управлении Роспотребнадзора по Москве опровергли информацию, появившуюся ранее в ряде СМИ, о первой в этом сезоне гибели человека в столице от укуса клеща. Предварительные данные эпидемиологического расследования показали, что причиной смерти гражданина Узбекистана стала генерализованная менингококковая инфекция.

В ведомстве уточнили, что возбудителей клещевого энцефалита и других особо опасных инфекционных заболеваний, которые передаются через укусы клещей, при исследовании лабораторного материала не обнаружено, передает «Интерфакс».

Гражданин Узбекистана умер 6 июля, передает BFM.RU.

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей обратились, по данным столичного управления Роспотребнадзора на 4 июля текущего года, 6 тыс. 400 человек. Для сравнения, к этому же времени в прошлом году количество пострадавших от укусов насекомых составляло 7 тыс. 300 человек.

В 2017 году в столице зарегистрировано 172 случая иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Это почти на треть меньше, чем в 2016 году (244 случая).

Случаи заражения ИКБ были зафиксированы при выезде москвичей в Балашихинский, Дмитровский, Клинский, Ногинский, Орехово-Зуевский, Рузский, Ступинский и Чеховский районы Московской области, а также в Тамбовскую, Тверскую и Ярославскую области.

Напомним, около 5 тыс. 400 жителей Ставропольского края обратились в 2017 году за медицинской помощью из-за укусов клещей. Случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) выявили у 15 пострадавших.