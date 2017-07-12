Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении судьи одного из районных судов Иркутска, которого подозревают в растлении подростка.

Полураздетого Константина Федорова обнаружили в Hyundai Solaris с 15-летним школьником. Машина была припаркована в роще недалеко от городского пляжа. Как сказал сам подросток патрульным, сексуальные действия происходили по обоюдному согласию. А с Федоровым он познакомился наделю назад в одной из соцсетей.

Между тем, как сообщает ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета России, судья Октябрьского районного суда Иркутска уволился с работы две недели назад. В ведомстве опровергли информацию некоторых СМИ о том, что в отношении Федорова возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, LIFE сообщает о том, что экс-судья не в первый раз попадает в подобную ситуацию. В частности, в 1999 году, когда он работал стажером-преподавателем в Восточно-Сибирском институте МВД, его обвинили в отношениях с курсантом. Тогда его попросили уволиться с этой должности.