Пострадавшим при вооруженном нападении туристам из Москвы оказывается психологическая помощь. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь минздрава республики Рустам Зантария.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, россиянину было нанесено два ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Сообщается, что в поимке подозреваемых участвуют сотрудники Службы госбезопасности республики, спецподразделения и кинологи. Операцией лично руководит министр внутренних дел Аслан Кобахия. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о преступниках.

Из-за убийства российского туриста президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил свою поездку в Адыгею. Глава республики взял расследование преступления под личный контроль.

Напомним, вооруженное нападение на россиян произошло 11 июля на берегу моря у села Ачандара. К туристам подошли двое неизвестных в масках, один был вооружен ножом, а другой — автоматом. Они требовали у отдыхающих деньги.