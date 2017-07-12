В среду, 12 июля, специалисты тушат на территории России 50 лесных пожаров площадью более 31,5 тыс. га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

Среди наиболее пострадавших от огня регионов оказались Забайкалье, где зафиксированы два пожара общей площадью около 16,5 тыс. га, а также Якутия (22 пожара площадью более 7,8 тыс. га), уточнили в ФБУ. Еще пять пожаров общей площадью почти 2 тыс. га тушат на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», заповедников «Джугджурский» и «Байкальский».

Для тушения всех лесных пожаров задействованы 1950 человек, 264 единицы техники и 16 воздушных судов, подчеркнули в «Авиалесоохране».

По данным ФБУ, еще 172 лесных пожара площадью более 599 тыс. га на труднодоступных территориях находятся под контролем, но их тушение прекращено, так как затраты на это превышают объем возможного ущерба.

В «Авиалесоохране» напомнили, что в настоящее время режим ЧС введен в шести российских субъектах: по всей территории Бурятии, Тувы, Якутии, Забайкальского края, а также в районах Сахалинской области и Хабаровского края.