Крупный канал поставки наркотиков перекрыла ФСБ совместно с «Почтой России», перехватив посылку из Германии с 30 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службы компании.

Уроженец Украины и жительница Астраханской области организовали схему пересылки запрещенных веществ под видом детских пазлов по сговору с сотрудниками двух столичных отделений связи и с работниками курьерской доставки, сообщает BFM.RU со ссылкой на «РИА Новости». По данным компании, последние выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов. Оба наркодилера были пойман с поличным в одном из московских отделений «Почты России». В посылках эксперты выявили 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов, которые в основном распространяются среди подростков и являются «клубными» наркотиками. Стоимость партии оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники почты и курьеры, уличенные в грубом нарушении правил, будут уволены. Расследование продолжается.