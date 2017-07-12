Опасное сближение двух самолетов, летевших навстречу друг другу из Шанхая и Москвы, произошло в небе над Ханты-Мансийском. Лайнеры отделили друг от друга менее 40 секунд полета.

Как сообщает ИА «Ура.Ру», инцидент произошел в 60 км юго-западнее Ханты-Мансийска. Встречными курсами летели следующий из Москвы в Нижневартовск Airbus A320 авиакомпании S7 и Boeing 777 авиакомпании China Еastern, выполняющий рейс из Шанхая в Париж.

Согласно нормам авиабезопасности, при пролете лайнеров между ними должен сохраняться минимальный интервал в 10 км. В момент полета над Ханты-Мансийском сработала сигнализация о нарушении интервала, после чего самолеты разошлись на расстоянии 10,770 м.

По данным агентства, причиной ЧП стала невнимательность диспетчера, который заметил опасность сближения только после того, как самолеты уже разошлись.