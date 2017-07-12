Сотрудникам МВД России удалось выявить схему незаконного обналичивания денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей, общий доход от действий преступной группы составил более 1 млрд рублей.

«Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов», — говорится на сайте ведомства.

Наличные деньги подозреваемые передавали заинтересованным лицам, за свои услуги они получали комиссию в размере 3,5%.

Уточняется, что всего в группировку входили восемь человек, возбуждено уголовное дело.