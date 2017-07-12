Активисты челябинского отделения ОНФ проверили, какие условия создали для детей в оздоровительном лагере Озерска в Челябинской области.

Как выяснили челябинские активисты, в лагере просто нечеловеческие условия для проживания детей. Маленькие отдыхающие недовольны питанием, в корпусах живут летучие мыши, а в рваных матрасах — клопы. Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», канцелярии и спортинвентаря в лагере также нет. Всё необходимое закупается на деньги вожатых и родителей.

Также выяснилось, что по ночам на территорию лагеря выпускается злая собака. Охрана, которую животное должно осуществлять, представляется сомнительной, и создается впечатление, что она больше пугает детей и сотрудников лагеря. На сложившуюся в лагере ситуацию активисты ОНФ призывают обратить внимание представителей из регионального министерства образования и науки.