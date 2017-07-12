Правительство РФ решило внести в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение ответствености за правонарушения в сфере управления особо охраняемыми территориями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Текст документа опубликован в среду на сайте кабмина.

Законопроект вносит дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Административная ответственность вводится за незаконное предоставление лесного или земельного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, выдачу разрешений на ведение деятельности, включая строительство, которая запрещена на таких территориях и в их охранных зонах, в случае если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Законопроект предусматривает взимание административных штрафов с должностных лиц за вышеперечисленные правонарушения в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Также возможна дисквалификация на срок от полугода до года.

Законопроект предлагает также увеличить до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений.

Проект закона направлен на обеспечение сохранности культурно-исторических объектов и природных комплексов, которые находятся на особо охраняемых территориях, передает RNS.