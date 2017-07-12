Совет Федерации в среду поддержал заявление председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова и освободил его от этой должности. Он остается сенатором от Хабаровского края.

Заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности Озеров написал на прошлой неделе. Он объяснил свое решение необходимостью ротации и своим желанием «сменить ритм жизни». Сенатор также отметил, что решение об уходе было не сиюминутным.

Виктор Озеров с 1996 года представляет в СФ РФ законодательное собрание Хабаровского края. Комитетом по обороне и безопасности сенатор руководит с 2001 года.