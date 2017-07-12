Уголовное дело против электромеханика по медицинскому оборудованию и инженера административно-хозяйственного отдела передано в суд Архангельска. Мужчины обвиняются в причинении смерти по неосторожности новорожденной девочке во время операции.

По данным следствия, обвиняемыми не было обеспечено надлежащее техническое состояние матраса с электроподогревом, который использовался при операции. Электромеханик неоднократно ремонтировал оборудование и в его конструкции произошли изменения. В результате этих нарушений во время операции маленькая пациентка получила смертельные ожоги, сообщает ИА FlashNord.

Также, по версии следствия, инженер административно-хозяйственного отдела не проконтролировал ремонт матраса, не провел его технический осмотр и не смог обеспечить правильную эксплуатацию и работоспособность.