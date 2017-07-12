Федеральная антимонопольная служба не получала ходатайства «МегаФона» и «Вымпелкома» о сделке по разделению «Евросети». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду операторы сообщили, что «МегаФон» выкупит у «Вымпелкома» 50% «Еврoсети» и доведет свою долю в компании до 100%. «Вымпелком» при этом приобретет половину розничных салонов ритейлера. Сумма сделки не оглашается.

Как отметили стороны, сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

В «МегаФоне» заявили, что «Евросеть» продолжит работать на рынке в качестве операционной компании и будет дальше развиваться как розничная сеть.

Первым из нынешних владельцев долю в «Евросети» в 2008 году купил «Вымпелком», 49,9% ритейлера за $226 млн у Александра Мамута. В декабре 2012 года Мамут продал оставшуюся часть «Евросети» за $1,07 млрд: 0,1% докупил «Вымпелком», по 25% приобрели «МегаФон» и компания Garsdale.