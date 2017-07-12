Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в среду, 12 июля, что у него рекордная, на его взгляд, коллекция из более 10 тыс. селфи.

«Сегодня День фотографа, и у меня рекорд — более 10 тыс. селфи», — сказал Жириновский журналистам.

Он также отметил, что сегодня все люди — фотографы.

«Наверное, скоро в детском саду будут делать селфи, и это хорошо», — добавил он.

Ранее Жириновский предложил заменить селфи на русскоязычное слово «себяшки».