Лесные пожары в Забайкалье
Пожары продолжаются в труднодоступных местностях региона
Тушение лесного пожара в Кабанском районе Бурятии
На севере и северо-востоке Забайкалья зарегистрировано 27 очагов возгорания общей площадью 49,6 тыс. га
Сообщается, что пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики
Всего на территории России тушат 94 лесных пожара общей площадью более 67,6 тыс. га
Более 2 тыс. человек задействованы в тушении пожаров на территории страны
Более 170 лесных пожаров зарегистрировано на Дальнем Востоке
Пожары также бушуют в Якутии, Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине