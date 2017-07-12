В Краснодарском крае при столкновении автобуса с грузовиком пострадали четыре человека. Авария произошла около 4:00 мск на трассе М-4 «Дон».

В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 61-летний водитель и трое пассажиров автобуса.

По предварительным данным, на дороге между поселком Заречный и станицей Ирклиевской водитель рейсового автобуса Higer не выбрал безопасную скорость движения и наехал на дорожное ограждение. После чего он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. Обстоятельства ДТП уточняются.