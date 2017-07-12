Почти 80 человек на одном из пляжей Флориды создали живую цепь длиной около 100 м, чтобы спасти тонущую семью, сообщает телеканал CBS.

Журналисты уточняют, что из-за сильного течения несколько членов семьи Урсрей оказались далеко от берега и могли утонуть.

На помощь утопающим пришли отдыхающие, в том числе те, кто не умел плавать. Около 80 человек создали живую цепь и в итоге вытащили семью на берег. По данным телеканала, одна из женщин пережила инфаркт, находясь в воде, ее доставили в больницу. Остальные члены семьи серьезно не пострадали.