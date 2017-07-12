Восемь туристов из Ростова-на-Дону пропали в Иркутской области
Восемь туристов из Ростова-на-Дону пропали в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Туристы планировали спортивно-водный поход четвертой категории сложности с 17 июня по 20 июля. Они собирались вертолетом добраться до верховья реки Онот, и затем перейти к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян.
По информации ведомства, группа не вышла на связь с родственниками в назначенное время 3 июля.
На поиски туристов вылетел спасательный вертолет. Кроме того, спасатели исследуют реки.