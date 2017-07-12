Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен заявил, что не намерен покидать США даже под угрозой возможной экстрадиции в Турцию.

«Слухи абсолютно неверны. Если США посчитают целесообразным экстрадировать меня, я отправлюсь [в Турцию]», — сообщил он агентству Reuters.

В интервью 76-летний Гюлен также выступил с резкой критикой в адрес турецкого правительства и президента страны Тайипа Эрдогана. Проповедник призвал США и европейские страны приложить больше усилий для «восстановления в Турции политических свобод».

Ранее турецкие власти заявили, что Гюлен, проживающий в Пенсильвании, намерен переехать в Канаду, чтобы избежать экстрадиции, пишет «Газета.ру».

Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняли попытку госпереворота. В беспорядках погибли 246 человек и более 2 тыс. получили ранения. Турецкие власти считают ответственными за произошедшее Гюлена и его сторонников.