Пепловый выброс на 5 тыс. м зарегистрирован на вулкане Ключевском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 45 км в юго-восточном направлении от вулкана вглубь территории полуострова, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — сказано в сообщении.

По данным краевого ГУ МЧС, туристические группы в районе вулкана не зарегистрированы, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, поэтому международные трассы движения воздушных судов в данном районе не проходят.

Выброс был зарегистрирован специалистами Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.