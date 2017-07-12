Мужчина, раненный после обстрела автомобиля своим бывшим зятем-полицейским, прооперирован и находится в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости».

Врачи пока не могут утверждать, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Инцидент со стрельбой произошел 11 июля на трассе в Ростовской области. Подозреваемым в совершении преступления оказался полицейский. Мужчину задержали через два часа после того, как он открыл огонь по машине, в которой находились его бывшая жена и тесть. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство. В МВД по региону рассказали, что подозреваемый полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.