В отношении директора новосибирского «Центра зимних видов спорта» возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 2,2 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает следственное управление СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» в отношении 49-летнего директора Муниципального автономного учреждения Новосибирска «Центр зимних видов спорта» и 32-летнего директора ООО «МаленГрупп», - сказано в сообщении.

Имена всех обвиняемых не уточняются. По версии следствия, руководитель МАУ «Центр зимних видов спорта» и глава ООО «Маленгрупп» решили похитить часть средств, которые мэрия Новосибирска выделила в 2015 году на установку новой хоккейной коробки в ледовом спорткомплексе «Локомотив». Директор учреждения, воспользовавшись служебным положением, обеспечил компании победу в конкурсе по определению поставщика оборудования. Однако на закупку было потрачено 5 млн рублей вместо выделенных 7,2 млн. Как отмечает следствие, «денежной суммой в 2,2 миллиона рублей, являющейся разницей между выделенным из муниципального бюджета финансированием и фактической стоимостью хоккейной коробки, оба фигуранта уголовного дела совместно распорядились по своему усмотрению».

Директор «Маленгрупп» полностью признал свою вину, директор «Центра зимних видов спорта» частично. На данный момент следствие просит суд заключить первого подозреваемого под домашний арест, а второго под стражу.