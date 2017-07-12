Компания Nissan планирует вывести электромобиль нового поколения Nissan Leaf на российский рынок. Об этом пишет телеканал «360», ссылаясь на производителя.

«Являясь общемировым лидером по продажам полностью электрических автомобилей, Nissan активно изучает рынок и готовится к выводу на рынок России своего электрического бестселлера Nissan Leaf», — сказано в заявлении компании.

Презентация электромобиля пройдет на автосалоне во Франкфурте, мероприятие намечено на сентябрь. По предварительной информации, электрокар оснастят блоком батареи, которого хватит на пробег около 550 км, а также системами кругового обзора и полуавтоматического вождения ProPilot.

Автопроизводитель сообщил также о расширении производства на заводе в Санкт-Петербурге, что позволит создать 450 новых рабочих мест.