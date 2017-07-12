Трое несовершеннолетних, которые были оставлены взрослыми без присмотра в ночное время, стали жертвами пожара в частном доме, который произошел в среду в селе Шелаболиха Алтайского края. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании было получено пожарно-спасательной частью села Шелаболиха около часа ночи по местному времени. На момент начала ликвидации возгорания площадью более 35 квадратных метров спасти детей уже не представлялось возможным.

По имеющимся данным, пока не подтвержденным следственными органами, на момент возгорания дети, скорее всего, спали и задохнулись в едком дыме. Взрослых в доме не было.

Рассматриваются две версии: нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении.