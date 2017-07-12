Хакеры имели неограниченный доступ к личной информации постояльцев гостиниц сети Trump Hotels более полугода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании.

«Мы недавно узнали об инциденте с несанкционированным доступом к информации гостей, связанной с определенным бронированием в гостиницах», — сказано в заявлении компании Trump Hotels.

Сообщается, что хакеры имели доступ к данным кредитных карт гостей и их личной информации, включая номера телефонов и адреса проживания, в период с августа 2016 года по март 2017 года. Кибератака коснулась системы Sabre Hospitality Solutions (Sabre), которая является поставщиком услуг Trump Hotels. Отмечается, что взлом не повлиял на системы компании. Представители сети отелей рекомендуют гостям «принять какие-то меры» в связи с обнаружившейся информацией.