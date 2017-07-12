Администрация президента США Дональда Трампа удалила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA).

Продукция «Лаборатории Касперского» была удалена из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования.

Как отметила представитель GSA, такие действия были предприняты «после тщательного рассмотрения» для «обеспечения целостности и безопасности систем правительства США», пишет «РИА Новости».

По данным Reuters, правительственные агентства по-прежнему смогут использовать продукцию «Лаборатории Касперского», которая была приобретена не в рамках контрактов GSA.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что не получали уведомлений от GSA или другого правительственного агентства США о смене своего статуса поставщика.

Во вторник, 11 июля, Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщил, что «Лаборатория Касперского» имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Агентство утверждало, что российский разработчик антивирусного ПО подтвердил подлинность писем. Позднее «Лаборатория Касперского» опровергла сообщения о своих связях с правительством РФ.